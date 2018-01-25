Следственный Комитет России проводит проверку после пропажи судна в Японском море

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Следственный комитет России проводит проверку по факту пропажи рыболовецкого судна "Восток" в Японском море. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК Дарья Немцева.

Рыболовецкое судно ("Восток") с 21 человеком на борту не выходит на связь в Японском море после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По информации краевого управления МЧС России, на борту судна находились граждане России, Молдовы, Украины и Азербайджана.

К месту срабатывания радиобуя были отправлены сторожевой пограничный корабль береговой охраны, спасательный буксир, самолет Бе-200.

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