Следственный комитет России назвал предварительную причину смерти азербайджанской девочки - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Судебно-медицинское исследование не выявило признаков переохлаждения, внутренних или внешних травм у погибшей трехлетней воспитанницы детского сада Захры Алиевой в Новой Москве.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, особо тщательно была проверена информация СМИ о том, что ребенок был оставлен на морозе без присмотра.

"Благодаря своевременному возбуждению уголовных дел, удалось быстро установить картину произошедшего. В том числе, для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребенка - сердечная дисфункция", - заявила С.Петренко

По ее словам, сведения о том, что З.Алиева находилась на улице длительное время без присмотра взрослых, в результате чего была обнаружена в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли.

"После того, как у девочки произошел приступ, она незамедлительно была перемещена в помещение, где также присутствовала медсестра, и весь персонал ожидал прибытия скорой помощи. Во время ожидания ребенку оказывалась первая помощь", - добавила представитель СК.

***12:15

Следователи завели еще одно уголовное дело - о "халатности" после гибели трехлетнего ребенка в детском саду в Новой Москве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко.

По предварительным данным, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада заметили отсутствие ребенка, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки. Воспитатели обнаружили лежащую на снегу девочку 2014 года рождения без сознания. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Отметим, что погибшая девочка Захра Рзаева родилась в Москве в азербайджанской семье, в которой есть еще два ребенка - 6-летний мальчик, который ходит в этот же детский сад, и 9-летняя дочка, которая учится в школе.

"По факту смерти 3-летнего ребенка в детском саду в Новой Москве следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено еще одно уголовное дело – по статье 293 "халатность", - подчеркнула С.Петренко.

Максимальная санкция по этой статье УК - лишение свободы на семь лет.