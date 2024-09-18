Следственный комитет: два человека погибли, еще семь ранены в результате стрельбы в офисе Wildberries в Москве

Два человека погибли, еще семь, в том числе сотрудники правоохранительных органов, пострадали в результате стрельбы в офисе Wildberries в Москве, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Два человека погибли, еще семь, в том числе сотрудники правоохранительных органов, пострадали в результате стрельбы в офисе Wildberries в Москве, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По предварительным данным, 18 сентября 2024 года в офисе онлайн-магазина "Вайлдберриз", расположенном в Романовом переулке в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

"Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", - заявили в СКР.

Там добавили, что в настоящее время допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Ранее российские СМИ сообщили, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам.

Владислав Бакальчук сообщил, что со своей командой подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок.

Со своей стороны, глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила: "Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. (...) Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка". Она публично обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять ситуацию на контроль и сделать публичными итоги расследования.