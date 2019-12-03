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Следовавший из России в Азербайджан грузовик со стройматериалами потерпел аварию

Следовавший из России в Азербайджан грузовик со стройматериалами потер

В Гусаре перевернулся грузовик, перевозивший из России в Азербайджан стройматериалы.  

Как сообщает северное бюро Report, ДТП отмечено на пролегающем через село Гухуроба отрезке автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Российской Федерацией.  

Гражданин России за рулем грузового автомобиля марки Volvo въехал на территорию Азербайджана через таможенный пост "Самур". Проехав пост, мужчина потерял управление за рулем, грузовик врезался в дерево на обочине дороги, в результате чего машина перевернулась. 

Причиной ДТП указывается изморось и туман. 

По факту ведется расследование. 

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