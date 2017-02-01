Следовавший в Баку из Сочи автобус застрял в пути из-за непогоды

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Следовавший из Сочи в Баку частный автобус "Мерседес" с 20 пассажирами совершил вынужденную остановку в Ставропольском крае. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставрополью.

Вынужденная остановка произошла около трех часов утра в районе села Стародубское, на 249 км автодороги "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды". Сообщается, что причиной остановки стала замерзшая солярка.

Всех путников разместили в детсаду села Стародубское, накормили горячим и предоставили места для отдыха. Среди пассажиров - двое детей.