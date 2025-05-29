Следователи пока исключают версию об убийстве 17-летнего Эльгюна Ибрагимова

Следователи пока исключают версию об убийстве 17-летнего Эльгюна Ибрагимова

Генпрокуратура, МВД и СГБ распространили совместное заявление по резонансному делу о смерти 17-летнего Эльгюна Ибрагимова в Гяндже.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление, городская прокуратура продолжает расследование, однако на данном этапе следствие не видит состава преступления и считает причиной смерти множественные травмы, полученные при падении с высоты.

Согласно заявлению, в ходе расследования были проверены все возможные версии произошедшего, включая самоубийство, случайное падение с высоты и причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть подростка.

"На данном этапе, основываясь на собранных доказательствах - показаниях свидетелей, осмотре места происшествия и записей с камер видеонаблюдения, результатах судебно-медицинской и генетической экспертиз, следствие пришло к выводу, что Эльгюн Ибрагимов не подвергался насилию со стороны третьих лиц", - говорится в заявлении.

Также установлено, что 12 мая около 16:00 погибший, выйдя с подготовительных курсов, продал свой мобильный телефон, чтобы вернуть долги разным лицам. После этого он встретился со знакомыми в чайхане "Нахыш", где они вместе употребляли спиртные напитки. Около 19:40 Ибрагимов в компании приятелей покинул заведение, дошел до городской больницы №1 имени Аббаса Сахата, где распрощался с ними. В этот момент на нем не наблюдалось никаких следов травм и насилия.

Позже в 20:17 Эльгюн Ибрагимов купил 2 пачки сигарет в магазине и в одиночку отправился в неэксплуатируемое общежитие Технологического университета по адресу ул. М.Халафова, 115, где часто проводил время. Поднявшись на 5-й этаж, он вышел на балкон без перил, выкурил несколько сигарет и упал во двор на твердую поверхность, покрытую землей, получив множественные травмы.

В 22:52 охранник обнаружил Ибрагимова во дворе в тяжелом состоянии и вызвал скорую помощь. Подросток был доставлен в больницу, где скончался 13 мая от полученных травм.

"Напоминаем, что в период расследования следует распространять лишь официальную информацию государственных органов по уголовным делам. Особенно это касается таких чувствительных для общества вопросов. Нужно действовать ответственно и в рамках закона.

Представителей СМИ, пользователей соцсетей и активистов просим проявить сдержанность и не публиковать информацию, которая может помешать следствию и вызвать замешательство в обществе", - говорится в заявлении.