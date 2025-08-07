Скончавшийся в Турции президент федерации картедо будет похоронен в Гяндже

Президент Федерации каратедо Азербайджана Ариф Мамедов, скончавшийся в Турции, будет похоронен в Гяндже.

Как сообщает Report , его тело будет доставлено этой ночью Баку, а оттуда - в родной город, он вырос.

Покойный будет похоронен на кладбище, известном как старый Сабискар.

Отметим, что 47-летний А.Мамедов был трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы по каратэ. С 2022 года он был президентом Федерации каратедо Азербайджана, а с 2021 года - вице-президентом Всемирной федерации современных боевых искусств по Европе. В 2014 году ему было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта Азербайджанской Республики", а в 2015 году - "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики".