Скончался заведующий кафедрой АГПУ

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Скончался сотрудник Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ).

Как сообщает Report, ушел из жизни заведующий кафедрой общей географии факультета географии и допризывной подготовки университета Фаррух Гасанли.

Отметим, что Ф. Гасанли родился 20-го марта 1947 года в селе Арбат Зангибасарского района Западного Азербайджана. В 1968 году он поступил на факультет географии АПИ имени В. И. Ленина. В 1972 году окончил университет. В 2000 году начал работать в АГПУ на должности главного преподавателя. В 2009 году продолжил педагогическую деятельности в качестве доцента. С 2011 года являлся директором кафедры общей географии. Он является автором 3-х учебных пособий, 4-х программ, 1-го методического пособия, 39 научных статей и тезисов.