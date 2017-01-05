Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Скончался заслуженный работник культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, на 67-ом году жизни скончался сотрудник Национального музея истории Азербайджана, заслуженный работник культуры Муса Музаффар оглу Насиров.

Напомним, что Муса Насиров родился в Баку в 1950 году. После окончания средней школы в 1966 году он приступил к работе в Музее истории Азербайджана в качестве фотографа, где беспрерывно проработал в течение 50-ти лет.

За это время М.Насиров создал историческую хронику музея, запечатлев весь пройденный Музеем истории путь. Снятые им фотографии нашли отражение в десятках книг, он также создал фото- и видеоархив.

В 2010 году по распоряжению президента Ильхама Алиева Муса Насиров был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры".