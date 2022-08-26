Скончался замглавы МЧС Азербайджана

Скончался заместитель министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, генерал-лейтенант внутренней службы Назим Мамедов.
Информацию подтвердили
Н.Мамедов родился 8 октября 1951 года в Ордубадском районе Нахчыванской АР.
Приступил к трудовой деятельности в Ордубаде в 1973 году.
С 1995 года работал в Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики. С декабря 2007 года по январь 2022 года проработал на должности заместителя председателя ГТК.
Был женат, имел троих детей.
Аллах рехмет элясин!