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Скончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев в Ходжалинской трагедии

Скончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев в Ходжалинской трагедии Скончался украинский летчик Леонид Кравец, эвакуировавший азербайджанцев во время Ходжалинского геноцида.
Происшествия
3 апреля 2022 г. 22:26
Скончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев в Ходжалинской трагедии

Скончался украинский летчик Леонид Кравец, эвакуировавший азербайджанцев во время Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов.

"Час назад получил очень печальную и скорбную весть. После продолжительной болезни в иной мир ушел от нас дорогой друг Леонид Кравец. У героического пилота Леонида Кравеца имеются исключительные заслуги в видеозаписях ужасов Ходжалинской резни, эвакуации выживших в этой бойне азербайджанцев и доведении до мира правды о карабахском конфликте. За это мы всегда будем благодарны ему", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı soyqırımı zamanı azərbaycanlıları təxliyə etmiş pilot dünyasını dəyişib

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