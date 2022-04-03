Скончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев в Ходжалинской трагедии

Скончался украинский летчик Леонид Кравец, эвакуировавший азербайджанцев во время Ходжалинского геноцида.

Скончался украинский летчик Леонид Кравец, эвакуировавший азербайджанцев во время Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов.

"Час назад получил очень печальную и скорбную весть. После продолжительной болезни в иной мир ушел от нас дорогой друг Леонид Кравец. У героического пилота Леонида Кравеца имеются исключительные заслуги в видеозаписях ужасов Ходжалинской резни, эвакуации выживших в этой бойне азербайджанцев и доведении до мира правды о карабахском конфликте. За это мы всегда будем благодарны ему", - написал он.