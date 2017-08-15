Скончался профессор Нахчыванского государственного университета

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Скончался доктор филологических наук, профессор, член Азербайджанского объединения писателей Явуз Ахундлу.

Как сообщает Report, он скончался в возрасте 90 лет.

Отметим, что Я. Ахундлу родился в 1927 году в городе Ордубад. В 1947 году окончил историко-филологический факультет Нахчыванского государственного педагогического университета, в 1952 году с отличием - филологический факультет Бакинского государственного университета. Долгие годы работал в средних школах, в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию.

Я. Ахундлу с 1967 года работал в Нахчыванском государственном университете. В различные годы был проректором по образовательной и научной работе, деканом факультета. С 1970 года был заведующим кафедрой литературы в университете.

Он был исследователем наследия Мамеда Саида Ордубади.