 Наверх

Скончался председатель Союза рекламистов Азербайджана

Скончался председатель Союза рекламистов Азербайджана

Скончался председатель общественного объединения "Союз рекламистов Азербайджана" Гаджиами Атакишиев.

Как передаёт Report, об этом сообщили близкие покойного.

Согласно информации, Г.Атакишиев скончался примерно в 21:00 в возрасте 68 лет.

Отметим, что Атакишиев Гаджиами Гаджи оглу родился 28 февраля 1951 года в городе Баку. Г.Атакишиев работал в институте "Бакугидропроект", где активно участвовал в проектировании Шамхорской и Сарсангской гидроэлектростанций. С 1975 года работал в управлении "Ичеришехер" Бакинского городского комитета и совместно с командой архитекторов подготовил генеральный план Ичеришехер. В 1984-1999 гг. он работал в Исполнительной власти города Баку начальником Управления городского оформления, заместителем главного архитектора города Баку, главным художником города Баку, председателем департамента "Рекламы и информации", а также на других позициях.

Церемония похорон и прощания пройдут завтра в посёлке Шювялан.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!