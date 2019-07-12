Скончался председатель Союза рекламистов Азербайджана

Скончался председатель общественного объединения "Союз рекламистов Азербайджана" Гаджиами Атакишиев.

Как передаёт Report, об этом сообщили близкие покойного.

Согласно информации, Г.Атакишиев скончался примерно в 21:00 в возрасте 68 лет.

Отметим, что Атакишиев Гаджиами Гаджи оглу родился 28 февраля 1951 года в городе Баку. Г.Атакишиев работал в институте "Бакугидропроект", где активно участвовал в проектировании Шамхорской и Сарсангской гидроэлектростанций. С 1975 года работал в управлении "Ичеришехер" Бакинского городского комитета и совместно с командой архитекторов подготовил генеральный план Ичеришехер. В 1984-1999 гг. он работал в Исполнительной власти города Баку начальником Управления городского оформления, заместителем главного архитектора города Баку, главным художником города Баку, председателем департамента "Рекламы и информации", а также на других позициях.

Церемония похорон и прощания пройдут завтра в посёлке Шювялан.