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Скончался последний участник Второй Мировой войны из Масаллы

Скончался последний участник Второй Мировой войны из Масаллы Скончался последний участник Второй Мировой войны из Масаллинского района.
Происшествия
16 августа 2024 г. 21:32
Скончался последний участник Второй Мировой войны из Масаллы

Скончался последний участник Второй Мировой войны из Масаллинского района.

Как сообщает муганского бюро Report, ветеран Джаннат Теймуров умер в возрасте 103 лет.

Дж.Теймуров был похоронен в родном селе Виляш Масаллинского района.

Отметим, что азербайджанский народ сыграл большую роль в завоевании победы во Второй мировой войне, которая унесла жизни около 60 млн человек. Азербайджанцы в этой войне, как на фронте, так и в тылу, понесли большие жертвы, а бакинская нефть сыграла важную роль в обеспечении победы. Из 600 тысяч граждан Азербайджана, ушедших на войну, 300 тысяч не вернулись.

За проявленное мужество более 130 уроженцев Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тыс. солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буниятов, Гярай Асадов, Малик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибаба Зейналов и другие вписали свои имена золотыми буквами в историю нашего народа.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Vətən müharibəsinin Masallıdan olan sonuncu iştirakçısı vəfat edib 

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