Скончался последний участник Второй Мировой войны из Имишли

Скончался последний участник Второй Мировой войны из Имишлинского района.

Скончался последний участник Второй Мировой войны из Имишлинского района.

Как сообщает муганское бюро Report, ветеран Наби Нуриев умер в возрасте 102 лет и был похоронен в родном селе Гаралар Имишлинского района.

Он отправился на фронт 28 февраля 1942 года, прошел боевой путь в составе 130-го стрелкового полка, участвовал в тяжелых боях в советско-японской войне.

Распоряжением Гейдара Алиева от 2000 года по случаю 55-летия победы над фашизмом был награжден знаком "Ветеран войны 1941-1945 годов".

Отметим, что азербайджанский народ сыграл большую роль в завоевании победы во Второй Мировой войне, которая унесла жизни около 60 млн человек. Азербайджанцы в этой войне, как на фронте, так и в тылу, понесли большие жертвы, а бакинская нефть сыграла важную роль в обеспечении победы. Из 600 тысяч граждан Азербайджана, ушедших на войну, 300 тысяч не вернулись.

За проявленное мужество более 130 уроженцев Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тыс. солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буниятов, Гярай Асадов, Малик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибаба Зейналов и другие вписали свои имена золотыми буквами в историю нашего народа.