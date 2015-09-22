Скончался первый председатель Национального банка Азербайджана

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане скончался высокопоставленный банковский сотрудник. Как сообщает Report, скончался советник председателя Наблюдательного совета ОАО Expressbank Галиб Агаев.

Отметим, что Галиб Агаев был первым председателем Национального банка Азербайджана [ныне Центральный банк - Report]. Финансист по образованию Г.Агаев родился 13 июля 1941 года в Баку. С 1992 года он занимал пост первого председателя Национального банка Азербайджана.

Траурная церемония состоится сегодня в 14:00 по адресу ул. Сулеймана Везирова - 11.