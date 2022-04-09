Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Скончался один из пострадавших во время взрыва на объекте, расположенном на территории Сабаильского района – Гюльбала Абдуллаев.
Как сообщила Report руководитель пресс-службы TƏBIB Замира Адилова, в подведомственных учреждениях в настоящее время нет пострадавших при взрыве на объекте в Сабаильском районе.
Несколько дней назад по просьбе родственников пострадавшие были переведены в частные медицинские учреждения.
Отметим, что Г.Абдуллаев находился в критическом состоянии.
Напомним, что 3 апреля в результате взрыва в ночном клубе погиб один человек, 37 получили ранения. Позднее из-за полученных ранений скончались еще двое.