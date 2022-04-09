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Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку Скончался один из пострадавших во время взрыва на объекте, расположенном на территории Сабаильского района – Гюльбала Абдуллаев.
Происшествия
9 апреля 2022 г. 01:02
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Скончался один из пострадавших во время взрыва на объекте, расположенном на территории Сабаильского района – Гюльбала Абдуллаев.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы TƏBIB Замира Адилова, в подведомственных учреждениях в настоящее время нет пострадавших при взрыве на объекте в Сабаильском районе.

Несколько дней назад по просьбе родственников пострадавшие были переведены в частные медицинские учреждения.

Отметим, что Г.Абдуллаев находился в критическом состоянии.

Напомним, что 3 апреля в результате взрыва в ночном клубе погиб один человек, 37 получили ранения. Позднее из-за полученных ранений скончались еще двое.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda partlayışda xəsarət alanlardan daha biri dünyasını dəyişib

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