Лянкяран. 4 августа. REPORT.AZ/ Скончался один из попавших два дня назад в аварию в Лянкяране полицейских.

Как передает южное бюро Report, скончался Нифтиев Фаррух Минахан оглу.

Сильно пострадавший в аварии Мамедов Эльшад Мехди оглу доставлен в одну из клиник Баку.

Напомним, что 2 августа на горной территории Лянкярана на дороге Осакуча-Гюнехир произошла авария. Автомобиль марки Mercedes ударился о мост и упал в овраг. Из 5 пострадавших 4 получили тяжелые травмы, состояние 1 нормальное. Двое пострадавших были прооперированы, остальные были размещены в травматологическом отделении. Одному была оказана амбулаторная помощь. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Состояние троих было тяжелое, еще двоих – среднетяжелое.

Лечение Мамедли Вюсала Рустам оглу (1984 г.р.), Рзаева Ализамина Фарагат оглу (1986 г.р.), Мамедова Эльшада Мехди оглу (1983 г.р.) продолжается.

Все пострадавшие были сотрудниками Масаллинского районного управления полиции. Они возвращались с отдыха.

Факт расследуется.