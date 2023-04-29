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Скончался народный артист Азербайджана Автандил Исрафилов

Скончался народный артист Азербайджана Автандил Исрафилов Скончался известный гармонист, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Автандил Исрафилов.
Происшествия
29 апреля 2023 г. 11:30
Скончался народный артист Азербайджана Автандил Исрафилов

Скончался известный гармонист, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Автандил Исрафилов.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

А.Исрафилов родился 24 января 1941 года в Баку. В 1961 году поступил на факультет гражданского строительства Политехнического института (ныне Азербайджанский технический университет). Из-за интереса к гармони он прервать учебу в вузе и связал свою жизнь с музыкой.

А.Исрафилов является автором около 100 музыкальных произведений. За неоценимые заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году был удостоен звания народного артиста Азербайджана, в 2016 году награжден орденом "Шохрат". С 2003 года являлся почетным стипендиатом президента Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке People’s Artist Aftandil Israfilov dies
Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Aftandil İsrafilov vəfat edib

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