Скончался народный артист Азербайджана Автандил Исрафилов

Скончался известный гармонист, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Автандил Исрафилов.

Скончался известный гармонист, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Автандил Исрафилов.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

А.Исрафилов родился 24 января 1941 года в Баку. В 1961 году поступил на факультет гражданского строительства Политехнического института (ныне Азербайджанский технический университет). Из-за интереса к гармони он прервать учебу в вузе и связал свою жизнь с музыкой.

А.Исрафилов является автором около 100 музыкальных произведений. За неоценимые заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году был удостоен звания народного артиста Азербайджана, в 2016 году награжден орденом "Шохрат". С 2003 года являлся почетным стипендиатом президента Азербайджанской Республики.