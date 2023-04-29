Скончался народный артист Азербайджана Автандил Исрафилов

Скончался известный гармонист, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Автандил Исрафилов.
Об этом Report сообщили в министерстве культуры.
А.Исрафилов родился 24 января 1941 года в Баку. В 1961 году поступил на факультет гражданского строительства Политехнического института (ныне Азербайджанский технический университет). Из-за интереса к гармони он прервать учебу в вузе и связал свою жизнь с музыкой.
А.Исрафилов является автором около 100 музыкальных произведений. За неоценимые заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году был удостоен звания народного артиста Азербайджана, в 2016 году награжден орденом "Шохрат". С 2003 года являлся почетным стипендиатом президента Азербайджанской Республики.