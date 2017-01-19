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    Скончался мужчина, пытавшийся 5 дней назад покончить с собой в Баку

    По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Скончался мужчина, пытавшийся 5 дней назад покончить с собой на съемной квартире в Баку.

    Как сообщает Report, несколько дней назад проживающий на съемной квартире в поселке Расулзаде в Бинагадинском районе Э.И. 1954 г.р. пытался повеситься во дворе дома. Мужчина был спасен хозяином дома и доставлен в 1-ю городскую клиническую больницу. Сегодня Э.И. скончался в медицинском учреждении.

    По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело. 

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