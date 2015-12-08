​Скончался командир корабля, привлеченного к тушению пожара на платформе "Гюнешли" - ФОТО

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Скончался капитан пожарного корабля "Вихрь-9" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Как сообщает Report, информацию об этом распространило МЧС.

Так, в целях устранения последствий произошедшей 4 декабря аварии на платформе №10 месторождения "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) были привлечены соответствующие силы МЧС. Капитан одного из первых приблизившихся к месту аварии пожарного корабля "Вихрь-9" полковник-лейтенант внутренней службы Крючков Вячеслав Сергеевич в последние дни в напряженном режиме и экстремальных условиях принимал героическое участие в операциях по тушению пожара. 7 декабря самочувствие находящегося на службе капитана резко ухудшилось и он был доставлен городскую больницу №3 Сабунчинского района. Несмотря на усилия врачей, Вячеслав Крючков скончался 8 декабря от сердечной недостаточности.

Отметим, что полковник-лейтенант Крючков Вячеслав родился 22 марта 1970 года в городе Баку. Окончил Бакинское мореходное училище. С 17 сентября 1991 года начал службу в органах пожарной охраны, с 10 ноября 2008 года является командиром пожарного корабля "Вихрь-9". Имеет двоих детей.