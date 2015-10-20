Скончался известный азербайджанский архитектор

20 октября, 2015 10:30

Баку. 20 октября REPORT.AZ/ Скончался известный азербайджанский архитектор. Как сообщает Report, скончался действительный член Международной академии архитектуры стран Востока, заслуженный деятель искусств, профессор Рафаэль Мусеиб оглу Гасанов. Отметим, что Рафаэль Гасанов был вице-президентом Международной академии архитектуры стран Востока и председателем ревизионной комиссии, лауреатом государственной премии, заведующим кафедрой дизайна Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства.