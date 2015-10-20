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    Скончался известный азербайджанский архитектор

    Умер профессор Рафаэль Гасанов

    Баку. 20 октября REPORT.AZ/ Скончался известный азербайджанский архитектор.

    Как сообщает Report, скончался действительный член Международной академии архитектуры стран Востока, заслуженный деятель искусств, профессор Рафаэль Мусеиб оглу Гасанов.

    Отметим, что Рафаэль Гасанов был вице-президентом Международной академии архитектуры стран Востока и председателем ревизионной комиссии, лауреатом государственной премии, заведующим кафедрой дизайна Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства. 

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