Скончался гражданин Дании, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку в Баку

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Скончался гражданин Дании 73-летний Ален Ластен, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку в Баку. Об этом сообщили Report в Сабунчинской клинической больнице №3.

"Он скончался ночью в больнице. Ален Ластен, поступивший в больницу в 16:50, скончался от острой сердечной недостаточности в 19:20", - сообщили в больнице.

Напомним, что 19 апреля, принадлежащий норвежской авиакомпании самолет, который совершал рейс по маршруту Бангкок-Копенгаген, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Причиной стало резкое ухудшение состояния одного из пассажиров. Вынужденная посадка была совершена в 16:02, и 73-летний гражданин Дании Ален Ластен был снят с рейса.

Пассажир был размещен в Сабунчинской клинической больнице №3 с диагнозом острая сердечная недостаточность.



