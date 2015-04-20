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    Скончался гражданин Дании, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку в Баку

    ​Он скончался ночью в больнице

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Скончался гражданин Дании 73-летний Ален Ластен, из-за которого самолет совершил вынужденную посадку в Баку. Об этом сообщили Report  в Сабунчинской клинической больнице №3.

    "Он скончался ночью в больнице. Ален Ластен, поступивший в больницу в 16:50, скончался от острой сердечной недостаточности в 19:20", - сообщили в больнице.

    Напомним, что 19 апреля, принадлежащий норвежской авиакомпании самолет, который совершал рейс по маршруту Бангкок-Копенгаген, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Причиной стало резкое ухудшение состояния одного из пассажиров. Вынужденная посадка была совершена в 16:02, и 73-летний гражданин Дании Ален Ластен был снят с рейса.

    Пассажир был размещен в Сабунчинской клинической больнице №3 с диагнозом острая сердечная недостаточность.


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