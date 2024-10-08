Скончался глава ЦИК Нахчыванской АР

Председатель Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики Экрем Гусейнзаде скончался.

Председатель Центральной избирательной комиссии Нахчыванской Автономной Республики Экрем Гусейнзаде скончался.

Об этом сообщает местное бюро Report .

Согласно информации, Э.Гусейнзаде умер сегодня после тяжелой болезни.

Отметим, что Экрем Гусейнзаде родился в 1983 году в городе Нахчыване. Окончил Нахчыванский государственный университет по специальности история-филология, был доктором философии по филологии. На должность председателя Центральной избирательной комиссии Нахчыванской АР был назначен в июле 2024 года.