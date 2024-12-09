О нас

Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте

Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте.
Происшествия
9 декабря 2024 г. 01:30
Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте

Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте.

Как сообщает местное бюро Report, получивший тяжелые травмы при взрыве 16-летний Айхан Алиев скончался в больнице. Таким образом, число жертв инцидента возросло до двух человек.

Лечение его сестры, 13-летней Фамилы Алиевой, продолжается.

Напомним, что 7 декабря в больнице скончался отец Айхана, 46-летний Рамин Алиев.

Взрыв произошел 3 декабря в 13-м микрорайоне города Сумгайыт, в доме №19. В результате инцидента пострадало шесть человек. По факту ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtdakı partlayışda xəsarət alan şəxslərdən daha biri ölüb

Самое читаемое

В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
5 декабря 2024 г. 19:40
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
В Азербайджане в ближайшие три дня ожидаются проливные дожди
6 декабря 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi