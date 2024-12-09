Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте

Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте.

Скончался еще один из пострадавших при взрыве в Сумгайыте.

Как сообщает местное бюро Report, получивший тяжелые травмы при взрыве 16-летний Айхан Алиев скончался в больнице. Таким образом, число жертв инцидента возросло до двух человек.

Лечение его сестры, 13-летней Фамилы Алиевой, продолжается.

Напомним, что 7 декабря в больнице скончался отец Айхана, 46-летний Рамин Алиев.

Взрыв произошел 3 декабря в 13-м микрорайоне города Сумгайыт, в доме №19. В результате инцидента пострадало шесть человек. По факту ведется расследование.