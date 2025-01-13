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Скончался экс-глава ИВ Хачмазского района

Скончался экс-глава ИВ Хачмазского района Скончался бывший глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев.
Происшествия
13 января 2025 г. 23:04
Скончался экс-глава ИВ Хачмазского района

Скончался бывший глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев.

Как сообщает северное бюро Report, Ш.Ханбабаев умер сегодня в Хачмазе в возрасте 86 лет.

Покойный будет похоронен в Баку.

Отметим, что Шамсаддин Гусейнгулу оглу Ханбабаев родился в 1939 году в селе Ашагы Эндемидж Ордубадского района.

С 1976 по 1992 год работал на различных руководящих должностях в Нахчыванской АР, в 1992 году был назначен на пост премьер-министра Нахчывана, в 2000-2004 годах был заместителем министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В 2004 году распоряжением президента Азербайджана был назначен главой Исполнительной власти Хачмазского района, освобожден с занимаемой должности в 2019 году.

Был кавалером ордена "Эмек" 1-й степени.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazın sabiq icra başçısı vəfat edib

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