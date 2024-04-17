Скончался экс-депутат Хады Раджабли

Экс-депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хады Раджабли скончался на 77-м году жизни.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию в связи со смертью экс-депутата Хады Раджабли.

Как передает Report , 17 апреля около 06:38 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с ухудшением состояния здоровья Х.Раджабли.

По вызову незамедлительно была направлена врачебная бригада. Прибывшие по адресу медики констатировали смерть Хады Раджабли.

08:41

Экс-депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хады Раджабли скончался на 77-м году жизни.

Информацию подтвердили Report в семье покойного.

Согласно информации, он скончался сегодня.

Отметим, что Х.Раджабли был депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики I, II, III, IV, V созывов, председателем комитета по труду и социальной политике.