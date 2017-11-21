Скончался бывший заместитель Таги Ахмедова

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Скончался бывший замначальника ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, опытный специалист ЗАО Владимир Акиф оглу Казыев скончался в возрасте 70 лет.

В. Казыев родился 4 июня 1947 года в семье железнодорожника. Он начал трудовую деятельность на железной дороге. К профессиональной деятельности в Бакинском метрополитене В. Казыев приступил 8 августа 1970 года в качестве смотрителя вагонов в депо "Нариманов". В 2004-2014 годы В. Казыев был заместителем начальника Бакинского метрополитена (в 1998-2014 годы начальником был Таги Ахмедов).

Трудовая деятельность В. Казыева высоко оценивалась государством. В 1991 году он был награжден нагрудным знаком "Почетный железнодорожник", а в 2002 году удостоен медали "Терегги".