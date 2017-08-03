Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Скончался бывший начальник Бакинского метрополитена Вахид Надирли.

Как сообщает Report, В. Надирли умер в возрасте 71 года.

Он руководил структурой в 1987-1993 гг.

Отметим, что Вахид Мамедрза оглу Надирли родился в 1946 году в Баку. Получил образование в Бакинском техникуме железнодорожного транспорта, затем окончил Ростовский институт инженерии железнодорожного транспорта по специальности инженера по эксплуатации железных дорог.

Трудовую деятельность В. Надирли начал в 1966 году в Службе движения Азербайджанских железных дорог. Здесь он работал станционным смотрителем пассажирской станции Бакинской железной дороги, диспетчером поезда на бакинском участке Азербайджанских железных дорог. В 1974-1975 гг. продолжил работу как старший диспетчер поезда в Бакинском метрополитене. В 1979 году стал заместителем начальника Бакинского отдела Азербайджанских железных дорог, в 1980 году – начальником станции "Биладжар", в 1980-1983 гг. – начальником Гянджинского отделения Азербайджанских железных дорог, затем заместителем начальника Отдела транспорта и связи Совета министров республики. 21 февраля 1987 года получил назначение на должность начальника Бакинского метрополитена. 10 ноября 1993 года руководил управлением Азербайджанских железных дорог.

Вахид Мамедрза оглу Надирли был награжден памятными наручными часами министерства путей сообщения СССР, почетным нагрудным знаком "Почетный железнодорожник" и орденом "Знак почета".