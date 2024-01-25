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Скончался азербайджанский ученый Паша Керимов

Скончался азербайджанский ученый Паша Керимов Заместитель директора Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, азербайджанский ученый, доктор филологических наук, профессор Паша Керимов скончался в возрасте 65 лет.
Происшествия
25 января 2024 г. 11:36
Скончался азербайджанский ученый Паша Керимов

Заместитель директора Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, азербайджанский ученый, доктор филологических наук, профессор Паша Керимов скончался в возрасте 65 лет.

Об этом Report сообщили в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Он долгое время лечился от онкологического заболевания. Ученый будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы".

Керимов Паша Али оглу родился 10 февраля 1959 года в Баку. В 2001 и 2009 годах был президентским стипендиатом, в 2010 году был награжден Почетной грамотой президиума НАНА.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 3 ноября 2015 года за заслуги в развитии азербайджанской науки награжден медалью "Терегги".

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Версия на азербайджанском языке Tanınmış alim Paşa Kərimov vəfat edib

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