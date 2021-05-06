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Скончался азербайджанский офицер, участник боев за Шушу

Скончался азербайджанский офицер, участник боев за Шушу Из-за тяжелой контузии, полученной на войне, он некоторое время лечился в госпитале МВД
Происшествия
6 мая 2021 г. 11:40
Скончался азербайджанский офицер, участник боев за Шушу

Участник Отечественной войны Руфат Набизаде скончался.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Военнослужащий Внутренних войск МВД, лейтенант Р.Набизаде участвовал в Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации и прошел боевой путь до Шуши:

"Наш офицер распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила" и "За освобождение Шуши".

Из-за тяжелой контузии, полученной на войне, он некоторое время лечился в госпитале Министерства внутренних дел.

С сожалением сообщаем, что вчера Р.Набизаде скончался".

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке Şuşa döyüşlərinin iştirakçısı olmuş zabit vəfat edib

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