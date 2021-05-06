Скончался азербайджанский офицер, участник боев за Шушу

Участник Отечественной войны Руфат Набизаде скончался.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Военнослужащий Внутренних войск МВД, лейтенант Р.Набизаде участвовал в Отечественной войне за освобождение наших земель от оккупации и прошел боевой путь до Шуши:
"Наш офицер распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила" и "За освобождение Шуши".
Из-за тяжелой контузии, полученной на войне, он некоторое время лечился в госпитале Министерства внутренних дел.
С сожалением сообщаем, что вчера Р.Набизаде скончался".
Аллах рехмет элесин!