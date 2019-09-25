Скончался 37-летний сотрудник ЦИК Азербайджана

Скончался главный консультант Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Хикмет Ахмедов.
Как сообщает Report, он умер после продолжительной болезни.
Х.Ахмедов родился в 1982 году в селе Ахмедли Лачинского района.
Скончался главный консультант Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Хикмет Ахмедов.
Как сообщает Report, он умер после продолжительной болезни.
Х.Ахмедов родился в 1982 году в селе Ахмедли Лачинского района.
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İlkin PirəliАвтор новости