Скончался 37-летний сотрудник ЦИК Азербайджана

Скончался 37-летний сотрудник ЦИК Азербайджана

25 сентября, 2019 09:36

https://report.az/storage/news/73eb99af1dbb73b9125f887d0d2e1f72/bc967045-fd1d-4ad3-b4de-9a6f572fd6ec_292.jpg Скончался главный консультант Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Хикмет Ахмедов. Как сообщает Report, он умер после продолжительной болезни. Х.Ахмедов родился в 1982 году в селе Ахмедли Лачинского района.

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