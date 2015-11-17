Скончалась супруга экс-министра внутренних дел Азербайджана, застреленного в своем кабинете

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Скончалась супруга экс-министра внутренних дел Азербайджана, генерал-лейтенанта Арифа Гейдарова, застреленного в своем кабинете, Адиля Гейдарова.

Как сообщает Report, А.Гейдаров около 30 лет работала председателем Свободного профсоюза работников образования.

Она была отстранена от должности в 2006 году в связи с возрастом.

Отметим, что Адиля Хейрулла гызы Гейдарова за заслуги в развитии профсоюзного движения в Азербайджане распоряжением президента Ильхама Алиева была удостоена почетного звания "Заслуженный деятель культуры", а в 2006 году глава государства подписал распоряжение о назначении Аделе Гейдаровой президентской пенсии.

Напомним, что Ариф Гейдаров с 1970 по 1978 гг. работал министром иностранных дел Азербайджанской ССР. 30 июня 1978 годы А.Гейдаров был застрелен в своем кабинете.