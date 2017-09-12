Скончалась попавшая в кому во время ДТП в Баку 23-летняя девушка - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Скончалась одна из попавших в кому в результате ДТП, произошедшего 5 сентября в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Report, Самедова Севиндж Шахин гызы 1994 г.р. скончалась, не приходя в сознание, в Клиническом медцентре №3.

Автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 90-NF-513 двигался по своей полосе, когда на его путь выехал принадлежащий эвакуаторной службе "188" автомобиль марки MAN с государственным регистрационным номером 90-JZ-887, который, нарушив требования дорожного знака, неожиданно выполнил поворот. В результате автомобиль марки Mercedes врезался в заднюю часть эвакуатора.

Во время аварии находившаяся в иномарке 22-летняя Джафарова Рамиля Рамиз гызы скончалась на месте происшествия. Четверо пострадавших были госпитализированы в Клинический медицинский центр №3. В настоящее время они находятся в состоянии комы первой степени в реанимационном отделении больницы. Гасанов Ибрагим Бахруз оглу 1999 г.р. находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту Сабунчинским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело.