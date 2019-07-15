Скончалась одна из пострадавших во время несчастного случая в Шеки - ВИДЕО

Скончалась одна из пострадавших во время несчастного случая в Шеки. Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

"Получившая тяжелую травму в результате трагического инцидента в Шеки Хатира Агамалиева скончалась, несмотря на усилия врачей, в центральной районной больнице", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что 14 июля днем во дворе Ханского дворца в Шеки сломалась и упала ветка чинары, посаженной в 1530 году. По предварительным данным, причиной стали проливной дождь и непогода.

В результате пострадали 19 человек, в том числе двое российских и пять сирийских туристов.