О нас

Скончалась мать Национального героя Азербайджана Натига Гасымова

Скончалась мать Национального героя Азербайджана Натига Гасымова В Гяндже скончалась мать Национального героя Натига Гасымова — Дурсун Гасымова.
Происшествия
27 июля 2025 г. 19:20
Скончалась мать Национального героя Азербайджана Натига Гасымова

В Гяндже скончалась мать Национального героя Натига Гасымова — Дурсун Гасымова.

Как сообщает западное бюро Report, в последние годы у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

Похороны 83-летней Дурсун Гасымовой состоятся завтра.

Натиг Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района. В 1975 году семья переехала в Мингячевир, где он окончил школу. После службы во Внутренних войсках России в 1991 году он вернулся в Азербайджан и добровольцем ушел на фронт. В 1992 году Натиг Гасымов попал в плен в церкви села Пирляр Ходжалинского района. Семь азербайджанских солдат, в том числе Натиг Гасымов, вели бой за высоту, на которой расположена албанская церковь. В этом бою погибли шесть боевых товарищей Натига, но он продолжил сражаться в одиночку, заняв стратегически важную позицию в церкви. Целых пять дней и ночей Натиг в одиночку удерживал высоту, не подпуская врагов. Но на шестой день, 12 марта 1992 года, когда у него закончились боеприпасы, он был взят в плен армянскими военными. Свидетелями пленения стали российский журналист Константин Смирнов и итальянский фотограф Энрико Сарсини. Факт пленения Натига Гасымова был описан в статье "Страх" в 14-м и 15-м номерах российского журнала "Огонек" за 1992 год. В допросе Натига лично участвовал Виталий Баласанян, который в 1992 году руководил оккупацией Аскерана.

25 июня 2024 года указом Президента Азербайджана Натиг Гасымов был посмертно удостоен звания Национального героя Азербайджана и награжден медалью "Золотая Звезда". В том же году средней школе №4 города Мингячевир присвоено имя Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Qəhrəmanın anası vəfat edib

Другие новости из категории

Раненая топором в Товузе женщина умерла в больнице, в убийстве подозревается брат
Раненая топором в Товузе женщина умерла в больнице, в убийстве подозревается брат
27 июля 2025 г. 12:49
МЧС: Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы
МЧС: Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы
27 июля 2025 г. 11:25
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
27 июля 2025 г. 06:16
В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек
В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек
26 июля 2025 г. 21:57
В результате серьезного ДТП в Лачыне погибли три человека
В результате серьезного ДТП в Лачыне погибли три человека
26 июля 2025 г. 21:43
В Агдаме и Физули ликвидированы лесные пожары, борьба с огнем в других районах Карабаха продолжается
В Агдаме и Физули ликвидированы лесные пожары, борьба с огнем в других районах Карабаха продолжается
26 июля 2025 г. 20:29
ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях
ANAMA призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях
26 июля 2025 г. 18:34
Пожар в селе Бёюк Гала Дереси Шушинского района возник из-за короткого замыкания
ФотоПожар в селе Бёюк Гала Дереси Шушинского района возник из-за короткого замыкания
26 июля 2025 г. 18:10
В Сабирабаде нашли тело 20-летнего юноши, утонувшего в канале - ОБНОВЛЕНО
ФотоВ Сабирабаде нашли тело 20-летнего юноши, утонувшего в канале - ОБНОВЛЕНО
26 июля 2025 г. 17:07
Сотрудник Региональной службы мелиорации в Газахе скончался от инфаркта на рабочем месте
Сотрудник Региональной службы мелиорации в Газахе скончался от инфаркта на рабочем месте
26 июля 2025 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi