Скончалась мать Национального героя Азербайджана Натига Гасымова

В Гяндже скончалась мать Национального героя Натига Гасымова — Дурсун Гасымова.

В Гяндже скончалась мать Национального героя Натига Гасымова — Дурсун Гасымова.

Как сообщает западное бюро Report, в последние годы у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

Похороны 83-летней Дурсун Гасымовой состоятся завтра.

Натиг Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района. В 1975 году семья переехала в Мингячевир, где он окончил школу. После службы во Внутренних войсках России в 1991 году он вернулся в Азербайджан и добровольцем ушел на фронт. В 1992 году Натиг Гасымов попал в плен в церкви села Пирляр Ходжалинского района. Семь азербайджанских солдат, в том числе Натиг Гасымов, вели бой за высоту, на которой расположена албанская церковь. В этом бою погибли шесть боевых товарищей Натига, но он продолжил сражаться в одиночку, заняв стратегически важную позицию в церкви. Целых пять дней и ночей Натиг в одиночку удерживал высоту, не подпуская врагов. Но на шестой день, 12 марта 1992 года, когда у него закончились боеприпасы, он был взят в плен армянскими военными. Свидетелями пленения стали российский журналист Константин Смирнов и итальянский фотограф Энрико Сарсини. Факт пленения Натига Гасымова был описан в статье "Страх" в 14-м и 15-м номерах российского журнала "Огонек" за 1992 год. В допросе Натига лично участвовал Виталий Баласанян, который в 1992 году руководил оккупацией Аскерана.

25 июня 2024 года указом Президента Азербайджана Натиг Гасымов был посмертно удостоен звания Национального героя Азербайджана и награжден медалью "Золотая Звезда". В том же году средней школе №4 города Мингячевир присвоено имя Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.