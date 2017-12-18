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    Скелет сибирского мамонта ушел с молотка на аукционе во Франции за 548 тыс. евро

    Проданный экспонат является особенно редким, так как 80% скелета составляют оригинальные кости

    Баку.  18 декабря. REPORT.AZ/ На аукционе во французском Лионе продали скелет мамонта, найденный около 10 лет назад в Сибири. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, проданный экспонат является особенно редким, так как 80% скелета составляют оригинальные кости. Он был продан за 548 тыс. евро. 

    По словам экспертов, потепление климата в Сибири помогло не только обнаружить редкие скелеты, но и выяснить, как погибали животные.

    Скелет достигает в высоту 3,4 м, а его бивни длиной более 3 м.

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