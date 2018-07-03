Ситуация на Мингячевирской ТЭЦ находится под контролем президента Ильхама Алиева

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджана Ильхам Алиев держит вопрос последствий аварии на Мингячевирской ТЭС под личным контролем".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"В ночь со 2-го на 3-е июля по причине резкого изменения погодных условий, повышения температуры сверх нормы, и, как следствие, повышения использования электроэнергии со стороны населения, вышел из строя один из трансформаторов Мингячевирской ТЭС. На подстанции были незамедлительно начаты восстановительные работы. Глава государства держит ситуацию под постоянным контролем", - говорится в сообщении.