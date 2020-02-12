Сын экс-главы ИВ обвиняется в попытке умышленного убийства - ВИДЕО

Прокуратура города Баку и Главное управление полиции города Баку распространили информацию о попытке убийства сыном экс-главы Исполнительной власти бывшей супруги.

В поступившей в Report совместной информации говорится о возбуждении в следственном отделе Ясамальского РУП уголовного дела по факту нанесения 1 февраля в 12 часов перед домом 57 по улице А.Алекперова Ясамальского района столицы жителем Шуши Бахмановым Джейхуном Низами оглу 1981 г.р. многочисленных ножевых ранений бывшей супруге Бахмановой Диляре Фаик гызы 1982 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 126.1 УК. Дж.Бахманов был задержан в качестве подозреваемого лица и допрошен в присутствии защитника.

Решением суда 3 февраля он был привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица по ст. 126.2.3 УК, в его отношении избрали меру пресечения в виде ареста.

Был произведен осмотр места преступления, допрошены свидетели, назначена экспертиза и проведены другие необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Следствием были выявлены основательные подозрения в попытке умышленного убийства Диляры Бахмановой Дж.Бахмановым, его действия были квалифицированы по статье 29, 120.1 Уголовного кодекса АР (попытка умышленного убийства), для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в Ясамальскую районную прокуратуру.

Состояние госпитализированной Д.Бахмановой остается тяжелым.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

Отметим, что отец Дж.Бахманова в 1992-2008 гг. был главой ИВ города Шуша. В 2008 году он скончался.