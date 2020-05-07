Сын арестованного экс-главы ИВ уволен из Управления по борьбе с коррупцией

Сын бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева отстранен от работы.

Как сообщает Report, в связи с этим генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, Магомед Гаджиев освобожден от должности прокурора управления организационного и информационного обеспечения Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В пресс-службе Генпрокуратуры факт подтвердили Report.

Отметим, что 5 мая сотрудники Службы государственной безопасности провели операцию в здании Исполнительной власти Имишлинского района. Глава ИВ Вильям Гаджиев был арестован.

Президент Ильхам Алиев 6 мая подписал распоряжение об освобождении В.Гаджиева от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района.