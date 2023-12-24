Сильный ветер в западном регионе Азербайджана привел к ряду негативных последствий

Сильный ветер в западном регионе Азербайджана привел к ряду негативных последствий.

Сильный ветер в западном регионе Азербайджана привел к ряду негативных последствий.

Как сообщает Report, на улице Баку в Газахе в результате сильного порыва ветра крупная сосна упала на автомобиль и трансформатор. В настоящее время на этой территории подача электроэнергии приостановлена.

В Гяндже также дует сильный ветер. В результате неблагоприятных погодных условий в некоторых частях города произошли перебои в подаче электроэнергии.

Нестабильная погода нанесла ущерб инфраструктуре Агстафинского и Товузского районов. На некоторых территориях зафиксированы перебои в электроснабжении. В Шамкирском районе ветер сорвал крыши домов в райцентре и некоторых селах.

Соответствующими ведомствами и учреждениями проводится работа по устранению возникших проблем.

Отметим, что в западном регионе продолжает дуть сильный ветер.