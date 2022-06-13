Сильный ветер в Сальяне вызвал ряд осложнений

Сильный ветер вызвал в Сальянском районе ряд осложнений.

Сильный ветер вызвал в Сальянском районе ряд осложнений.

Как передает аранское бюро Report, в некоторых частях района деревья были выкорчеваны.

Движение транспорта временно ограничили в связи с падением дерева на улице Алиага Кюрчайлы.

В то же время стихийное бедствие повредило объекты электроснабжения. Жители улиц Г.Алиева, А.Кюрчайлы, Т.Халилбейли и Н.Нариманова остались без электричества более чем на 2 часа.

Соответствующие органы вырубили деревья и вывезли их с территории, отремонтировали линии электропередач и восстановили электроснабжение.