Сильный ветер в Сальяне вызвал ряд осложнений

Сильный ветер вызвал в Сальянском районе ряд осложнений.
Как передает аранское бюро Report, в некоторых частях района деревья были выкорчеваны.
Движение транспорта временно ограничили в связи с падением дерева на улице Алиага Кюрчайлы.
В то же время стихийное бедствие повредило объекты электроснабжения. Жители улиц Г.Алиева, А.Кюрчайлы, Т.Халилбейли и Н.Нариманова остались без электричества более чем на 2 часа.
Соответствующие органы вырубили деревья и вывезли их с территории, отремонтировали линии электропередач и восстановили электроснабжение.