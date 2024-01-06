Сильный ветер снес крышу жилого дома в Баку

Сильный ветер снес крышу жилого дома в Баку.

Сильный ветер снес крышу жилого дома в Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что на горячую линию 112 поступила информация о том, что часть кровли пятиэтажного жилого дома, расположенного в поселке Пираллахы, снесло в результате порывов сильного ветра и она представляет угрозу для жителей.

Спасатели Службы спасения особого риска МЧС, которые были немедленно привлечены на место происшествия, с помощью специальной техники срезали и сняли часть кровельного покрытия.