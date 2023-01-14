Сильный ветер снес крышу Дома-музея Джафара Джаббарлы в Хызы

Сильный ветер снес крышу Дома-музея выдающегося представителя азербайджанской литературы Джафара Джаббарлы в Хызы.

Сильный ветер снес крышу Дома-музея выдающегося представителя азербайджанской литературы Джафара Джаббарлы в Хызы.

Как сообщает Report, случай произошел 13 января во второй половине дня. Помимо крыши также повреждены линии электропередачи музея.

Директор музея Хаджар Расулова сказала, что соответствующие госструктуры проинформированы об инциденте. Подача электричества в музей восстановлена, а работы по восстановлению крыши еще не начались. В случае дождливой погоды зданию музея и хранящимся здесь экспонатам грозит серьезный ущерб.

Отметим, что в 2019 году Дом-музей Джафара Джаббарлы был капитально отремонтирован и реконструирован. Этот музей создан на базе дома, в котором жил Джафар Джаббарлы до двух лет. Одноэтажный дом из трех комнат начал функционировать как дом-музей в 1956 году на общественных началах по инициативе супруги великого драматурга Соны ханым Джаббарлы. А спустя 13 лет был зарегистрирован как музей.

Основу хранящихся здесь экспонатов составляет утварь, используемая в быту семьей Джафара Джаббарлы, книги писателя, фотоснимки с постановок его произведений, архивные документы и статьи, напечатанные в различных печатных органах. Всего в музее насчитывается 520 экспонатов. Особое внимание привлекают макет дома, где жил Джафар Джаббарлы в младенческом возрасте, и предметы домашнего обихода, которые использовала его мама Шахбике ханым. В музее также хранится принадлежащая гениальному драматургу чернильная ручка.