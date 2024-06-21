Сильный ветер повалил деревья в Мингячевире, есть погибший и раненые

Сильный ветер повалил деревья в Мингячевире, есть погибший и раненые

Сильный ветер повалил десятки деревьев в городе Мингячевире, в результате пострадали пять человек, 21-летний уроженец Агдамского района Раван Гасымзаде погиб.

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Сильный ветер повалил десятки деревьев в городе Мингячевире, в результате пострадали пять человек, 21-летний уроженец Агдамского района Раван Гасымзаде погиб. Как сообщает западное бюро Report, накануне скорость ветра в городе достигала 28 м/с. В результате непогоды возникли перебои в подаче электроэнергии 17 тыс. абонентам, ограничено газоснабжение 400 абонентов. Сотрудники профильных служб проводят работы по уборке с дорог упавших деревьев, препятствующих движению транспорта и пешеходов, и устранению перебоев в подаче электроэнергии. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Fallen trees claim one life, injure several in Azerbaijan's Mingachevir