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Сильный ветер повалил деревья в Мингячевире, есть погибший и раненые

Сильный ветер повалил деревья в Мингячевире, есть погибший и раненые Сильный ветер повалил десятки деревьев в городе Мингячевире, в результате пострадали пять человек, 21-летний уроженец Агдамского района Раван Гасымзаде погиб.
Происшествия
21 июня 2024 г. 12:58
Сильный ветер повалил деревья в Мингячевире, есть погибший и раненые

Сильный ветер повалил десятки деревьев в городе Мингячевире, в результате пострадали пять человек, 21-летний уроженец Агдамского района Раван Гасымзаде погиб.

Как сообщает западное бюро Report, накануне скорость ветра в городе достигала 28 м/с.

В результате непогоды возникли перебои в подаче электроэнергии 17 тыс. абонентам, ограничено газоснабжение 400 абонентов.

Сотрудники профильных служб проводят работы по уборке с дорог упавших деревьев, препятствующих движению транспорта и пешеходов, и устранению перебоев в подаче электроэнергии.

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Версия на английском языке ФотоFallen trees claim one life, injure several in Azerbaijan's Mingachevir
Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə güclü külək nəticəsində ölən və xəsarət alanlar olub

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