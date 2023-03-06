Сильный ветер нарушил электроснабжение ряда сел южных и западных регионов

6 марта из-за сильного ветра произошел перебой в электроснабжении некоторых сел в западных и южных районах республики.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
Отмечается, что в ряде сел были повреждены линии электропередач.
"В настоящее время ремонтные работы продолжаются ускоренными темпами. В этих районах подача электроснабжения постепенно восстанавливается", -заявили в "Азеришыг".
20:00
В южных районах сильный ветер повалил деревья.
Как сообщает южное бюро Report, больше всего разрушений ветер создал в Астаринском и Лерикском районах.
Из 162 населенных пунктов Лерикского района в настоящее время почти в 100 прекращена подача электроэнергии.
В Астаринском районе сильный ветер повалил деревья и повредил кровли домов.