Сильный ветер нарушил электроснабжение ряда сел южных и западных регионов

6 марта из-за сильного ветра произошел перебой в электроснабжении некоторых сел в западных и южных районах республики.

6 марта из-за сильного ветра произошел перебой в электроснабжении некоторых сел в западных и южных районах республики.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что в ряде сел были повреждены линии электропередач.

"В настоящее время ремонтные работы продолжаются ускоренными темпами. В этих районах подача электроснабжения постепенно восстанавливается", -заявили в "Азеришыг".

20:00

В южных районах сильный ветер повалил деревья.

Как сообщает южное бюро Report, больше всего разрушений ветер создал в Астаринском и Лерикском районах.

Из 162 населенных пунктов Лерикского района в настоящее время почти в 100 прекращена подача электроэнергии.

В Астаринском районе сильный ветер повалил деревья и повредил кровли домов.