Сильный дождь в Баку привел к серьезным последствиям

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сильный дождь в ночь со 2 на 3 ноября создал проблемы в Сабаильском, Наримановском, Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в связи с интенсивными осадками частные дома в Наримановском районе частично затоплены. В связи с непогодой на территории района возникли трудности при выходе из домов, пяти жителям оказана помощь.

В результате проливных дождей разрушился дом в Сабаильском районе. Согласно сообщению, частный дом по адресу ул. Башира Сафароглу, 152 стал внезапно проваливаться. К счастью, в разрушенном доме никто не проживал.

Как сообщили Report жители Бинагадинского района, проливной дождь образовал большие лужи на центральных улицах, в результате чего усложнился проезд по дорогам.

"Дождь, ливший с вечера усложнил проезд к центральной части Бинагадинского района. Водителям сложно проехать, образовалась длинная пробка", - рассказал житель района Абульфаз Исаев.

Дождь также создал проблемы жителям Сабунчинского района и усложнил проход по некоторым дорогам.