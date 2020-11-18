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Сильный дождь оставил без электричества более 30 сел в Хачмазе

Сильный дождь оставил без электричества более 30 сел в Хачмазе На некоторых улицах Хачмаза селевые потоки затопили подвалы и нижние этажи домов, затопило приусадебные участки
Происшествия
18 ноября 2020 г. 13:41
Сильный дождь оставил без электричества более 30 сел в Хачмазе
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Сильные дожди в Хачмазском районе привели к серьезным последствиям.

По данным северного бюро Report, сильные дожди, которые шли несколько дней назад на территории района, вызвали наводнения и потопления.

Как сообщил Report первый заместитель главы исполнительной власти Хачмазского района, председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Бахтияр Османов, в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий: "Дождь повредил более 200 домов и хозяйств. На некоторых улицах Хачмаза селевые потоки затопили подвалы и нижние этажи домов, затопило приусадебные участки. На данный момент из более ста домов и дворов вода уже отведена с помощью специальных насосов".

По словам Б.Османова, сильные дожди привели к осложнениям в электроснабжении 80 процентов территории района: "Хоть в результате принятых мер часть проблем уже решена, но в более чем 30 селах района (в направлении сел Гарачи, Ниязоба, Гюловлу) подача электроэнергии все еще не возобновлена. Обеспечена подача электроэнергии в населенные пункты в Набраньском направлении. Работы по устранению последствий продолжаются".

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Версия на азербайджанском языке Güclü yağış Xaçmazda 30-dan çox kəndi elektrik enerjisiz qoyub

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