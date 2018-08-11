Сильный ветер в Сальяне повалил несколько деревьев - ФOTO

https://report.az/storage/news/23353053bc319b88a38417a39cca958b/f264c85f-16ff-4adc-adc2-3bc063f0b7c0_292.jpg
Сальян. 11 августа. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Сальяне повалил несколько деревьев.
По сообщению аранского бюро Report, ветер, начавшийся минувшим вечером, все еще продолжается.
Сегодня в результате сильных порывов ветра на улице Гейдара Алиева надломилось и рухнуло посаженное 80 лет назад для укрепления грунта дерево, прозванное в народе "Кечи буйнузу" (Козий рог). Ветер также повалил Эльдарскую сосну на этой улице.
Сотрудники Сальянского районного управления озеленения обрезали дерево и убрали его с дороги.
News DepartmentАвтор новости