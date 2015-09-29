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    ​Сильный ветер в Хачмазе повалил дерево на автомобиль, погиб человек

    Ветер вызвал ряд проблем

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Начавшийся в Хачмазе с сегодняшнего утра сильный ветер вызвал ряд проблем.

    Как сообщает Report, сильный ветер повалил дерево на пролегающем через хачмазское село Ахмедоба участке дороги на 20 км магистрали Хачмаз-Худат. Дерево упало на движущийся в направлении Худата автомобиль марки "Москвич", в результате чего находящиеся в нем два человека получили тяжелые травмы.

    По имеющейся информации, один из пострадавших скончался.

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